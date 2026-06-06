Adrián Díaz, tras años viviendo en China: "En las tiendas no quieren tu amabilidad, sino tu dinero"

Adrián Díaz Marro, un español que lleva mucho tiempo en China y que se ha convertido en todo un experto en su cultura, ha visitado el podcast Un chino y medio, presentado por @Jiajunyin2 y @Chickenpapi, y ha hablado sobre uno de los choques culturales más fuertes que tuvo al llegar al país.

Todo ocurrió al entrar en una tienda y preguntar por el precio de un producto que, al ser más elevado de lo que esperaba, quiso responder con una frase muy habitual en España: "Bueno, me lo pensaré, ya volveré". Una manera de salir del paso intentando ser amable que, según ha contado, allí no se interpreta igual.

"Llegué a China y entré a una tienda con mi traductora, le dije que cuánto valía esto, ella tradujo y yo dije: 'Guau, me lo tengo que pensar'", ha expresado al principio del vídeo publicado en el perfil de TikTok del podcast.

"Un español bueno diría que solo estaba mirando"

Y ha recordado: "¿Qué diría un español bueno? Pues ya volveré, se me escapa del precio de lo que tenía pensado... Y cuando me giré, la traductora ya estaba en la puerta. Le dije: 'Pero espera, no has dicho ni adiós'".

La respuesta de la traductora china le dejó completamente descolocado: "Pero me has dicho que no te interesa". Adrián respondió advirtiendo que "habrá que decirle algo al de la tienda de que ya volveremos y que estábamos mirando".

"No, ¿por qué habría que hacerlo?", replicó la traductora. Para Adrián era una cuestión de simple amabilidad, pero ella le dejó claro que "el vendedor no quiere tu amabilidad, quiere tu dinero, y si no vas a comprarle, deja de hacerle perder el tiempo".

"Ese choque cultural para mí es lo más valioso de China, ese cálculo continuo de la optimización de la optimización de los caracteres chinos. ¿Cuánto cuesta escribir un carácter? O se lee mucho mejor, es mucho más rápido. La velocidad con la que vas con la escritura china es mucho más alta que con la occidental, es una optimización brutal", ha concluido.