Una española va a un supermercado en Islandia y los precios de los productos la dejan tiritando

Ana y Jorge son una pareja de creadores de contenido de viajes cuyo último destino ha sido Islandia. En un vídeo publicado recientemente en su perfil de TikTok (@anitayjorgejeje), en el que acumula más de 15.000 seguidores (y subiendo) han enseñado cómo es un supermercado allí y sobre todo los precios, que les han dejado con un buen agujero en la cartera.

"Cómo de robo es un supermercado en Islandia", ha sido el título que ha elegido para el vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones. No es para menos, porque lo primero que ha enseñado es una bolsa de rebanadas de pan que vale cinco euros. En España aproximadamente costaría como mucho dos euros y pico.

Un pequeño paquete de tomates cherry cuesta siete euros, tal y como ha mostrado: "Vienen una mierda [pocos] y vale siete pavos. Los típicos brownies valen cinco pavos cada uno. ¡Cinco pavos!". En la estantería de la sección de bollería, muy típica también en España, cada unidad de producto, ya sea un donut o una palmera, vale cinco euros también.

Muy poca cantidad a un precio elevado

Su principal queja ha sido que en los paquetes vienen muy pocas unidades y el precio, en comparación, es demasiado alto: "Esto, que son como unos bollitos, vienen poquísimos y son cuatro euros". Un bote de chocolate de la marca Nutella vale 4,60 euros.

"No sabemos qué pasa que solo hay huevos de chocolate por todos los sitios. Las Oreo bañadas valen tres pavos. Es que las coges y vienen poquísimas. Recordemos que estamos en el cuarto país más caro del mundo", han expresado mientras enseñaban los productos.

Además, tenían todo tipo de galletas—hasta de tarta de queso—, pero su queja se repite al tener muy pocas unidades en cada paquete. Por otro lado, los botes de café valen 5,50 euros, no muy alejado de lo que valen en España. Una tableta de chocolate Milka, 4,50 euros.

"Una cosa que me encantaría que también hubiera en España son los botes de Philadelphia de sabores. Hay de tomate, hasta de gamba o setas. Mi paraíso, pero vale cada una seis pavazos", ha rematado.