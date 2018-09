"Tengo la sensación de que soy muy querido por mi partido" y otras frases de Aznar que ya son historia

"Golpista", "sinvergüeza", "frustrado"... Las palabras y expresiones utilizadas durante la comparecencia de este martes de José María Aznar retumbarán durante muchos días entre las paredes de la sala del Congreso de los Diputados donde se ha producido.

El expresidente del Gobierno ha regresado al Congreso, catorce años después de abandonar el Ejecutivo, para comparecer ante la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP y ha estado arropado por el líder del partido, Pablo Casado, y la plana mayor de los populares.

Es la primera vez que Aznar acude al Congreso para una reunión oficial desde que lo hiciera en la comisión de investigación por los atentados del 11 de marzo de 2004.

Con gesto serio y traje y corbata oscura, Aznar ha entrado en la comisión acompañado por Pablo Casado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la portavoz en la Cámara Baja, Dolors Montserrat.

GTRES

El exlíder del PP ha comenzado respondiendo a Rafael Simancas (PSOE) y, desde el inicio, ha dejado frases como estas.

Mientras usted no demuestre su existencia y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna caja B en el PP"