"Mira la tele, tu cuadro está en la Casa Blanca", le dijeron una noche a Andy Thomas, pintor de la pequeña localidad de Carthage, en Misuri (Estados Unidos). Efectivamente: su dibujo, que había titulado "The Republican Club" colgaba de una de las paredes de tan emblemático edificio, tal y como se había podido ver durante la entrevista que el presidente de EEUU, Donald Trump, concedió a la cadena CBS.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx

La historia la recoge la revista Time, que narra cómo este pintor, que nada tiene que ver con la esfera política, pintó hace años un retrato a Darrell Issa, miembro republicano por California en la Cámara de Representantes. Desde entonces han mantenido el contacto y dos semanas atrás, de forma misteriosa, éste último le deslizó que recibiría una llamada del presidente estadounidense.

The painting Trump has hanging in the White House is exactly the kind of painting Alan Partridge would have if he was president. pic.twitter.com/E4lkd8I1Np