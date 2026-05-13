A unas horas de la visita de Trump, China promete "aplastar" cualquier intento de independencia de Taiwán

La voluntad de China de oponerse a la independencia de Taiwán es "tan firme como una roca" y su capacidad de "aplastar" cualquier intento de secesión es "inquebrantable", manifestó este miércoles una portavoz del Gobierno chino antes de que llegue el presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

"Taiwán nunca ha sido un país, no lo fue en el pasado y absolutamente tampoco lo será en el futuro. Las mentiras de William Lai (presidente de Taiwán) seguirán siendo mentiras aunque las repita mil veces y jamás se convertirán en verdad", aseveró Zhang Han, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), en una rueda de prensa rutinaria.

La funcionaria china se refería, concretamente, a la reciente intervención de Lai ante la Cumbre de la Democracia de Copenhague, en la que afirmó que la democracia es el "activo más preciado" de Taiwán y que el pueblo taiwanés "sabe muy bien que la democracia se conquista, no se concede".

"El pueblo taiwanés nunca ha retrocedido ante los crecientes desafíos externos y jamás se someterá a la presión. Taiwán es una nación soberana e independiente (...). Ningún intento de aislar a Taiwán alterará nuestra determinación de participar en la comunidad internacional", subrayó el líder isleño en un mensaje en video.

Pekín advierte de "una auténtica farsa política"

Durante su comparecencia de prensa de este miércoles, Zhang aseguró que las autoridades taiwanesas suelen utilizar la democracia como "pretexto para hacer alarde y engañar a la comunidad internacional", tratando de "atraer a fuerzas antichinas de ciertos países" e "incitar a la confrontación" entre ambos lados del estrecho.

"Todo ello constituye una auténtica farsa política que desde hace tiempo ya ha sido vista claramente por el mundo y que solo se ganará el desprecio de todos los hijos e hijas de la nación china", aseveró la portavoz.

"La torpe actuación de William Lai no puede ocultar sus despreciables actos de represión contra los opositores políticos y de restricción de la libertad de expresión dentro de la isla, ni su naturaleza dictatorial. La 'democracia' es falsa; buscar la 'independencia' es lo verdadero", agregó Zhang.

Estas declaraciones se produjeron en vísperas de la cumbre entre Trump y su par chino, Xi Jinping, en Pekín, donde está previsto que aborden la situación de la isla autogobernada, entre otros temas de la agenda bilateral.

Desde hace más de siete décadas, EEUU se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington está comprometido por ley a proporcionar a Taiwán los medios necesarios para su autodefensa y, aunque no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Además de tratar la venta de armas, Xi también podría aprovechar su reunión con Trump para intentar modificar la postura oficial de Washington sobre Taiwán, ya sea impulsando una declaración de "oposición" a la independencia taiwanesa o buscando un lenguaje más favorable a la postura china sobre la "reunificación".