Estas fotos de Trump vuelven a disparar las críticas por lo que le hace a Melania

Estados Unidos vive unos días de fuertes temporales. El paso del huracán Michel ha dejado múltiples daños, cebándose especialmente con Florida, que todavía no se había recuperado totalmente de otros huracanes de las temporadas de 2016 y 2017. Por eso el presidente de EEUU, Donald Trump, y su mujer, la primera dama Melania Trump, quisieron visitar la zona para transmitirles su apoyo.

Fue entonces cuando el presidente de EEUU volvió a verse inmerso en la polémica. Y eso que ya tendría que haber aprendido la lección, puesto que no es la primera vez que se le afea un gesto semejante.

Pero empecemos por el principio: presidente y primera dama se dirigían al Air Force One para emprender su viaje a Florida. Fue entonces cuando pararon unos segundos ante la prensa para hacer unas breves declaraciones:

El presidente de EEUU se detiene ante la prensa antes de subir al Air Force One.

Llueve, por lo que el presidente de EEUU lleva paraguas. Entonces aparece en escena su mujer, Melania:

El presidente de EEUU, señala a su mujer.

Trump no suelta el paraguas, pero no tiene la más mínima intención de compartirlo con Melania.

Melania trata de irse mientras que Trump sigue hablando.

Entendemos, por las imágenes, que Melania lo sabe, por lo que no espera a su marido y emprende el camino hacia el helicóptero que les llevará al Air Force One.

El matrimonio Trump, camino a Florida.

Por un momento parece que Trump sigue a su mujer y la tapa, pero atentos a la siguiente imagen:

El matrimonio Trump, ante los medios.

Efectivamente, de eso nada. Trump se tapa a él mismo y nada más.

Aquí puedes ver el vídeo con los hechos:

Y sí, parece que hubo final feliz:

El matrimonio Trump se va hacia el Air Force One.

Pero claro, hubo final feliz muy al final, por lo que Trump no se ha librado de las críticas:

Of course! His hairdo would be ruined

President Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida -- and Twi... https://t.co/6xNWdHLPBU — becky trenor (@yurkiddingme) 15 de octubre de 2018

"¡Claro! Su pelo no podía estropearse. El presidente Trump deja a Melania sin paraguas en su ruta hacia Florida".

Donald Trump Won't Share Umbrella With Melania, Again: Leaves FLOTUS Standing in Rain As He Talks To TV Camera https://t.co/WzZY0HJmNV — Trabian V Landing (@kidnamedtray) 15 de octubre de 2018

"Donald Trump no comparte su paraguas con Melania, otra vez. Deja a la primera dama bajo la lluvia mientras que él habla con una cámara de televisión".

Trump protects only himself with the umbrella...his hair is the most important thing for today and everyday. — John McLaughlin (@je_mclaughlin) 15 de octubre de 2018

"Trump protege sólo su pelo bajo el paraguas... Su pelo es lo más importante de hoy y de cada día".