Carolina Punset deja Ciudadanos por su deriva "ultra liberal": "Vergüenza siento como feminista"

Carolina Punset, eurodiputada de Ciudadanos, ha anunciado que se dará de baja del partido de Albert Rivera en una durísima carta publicada por eldiario.es en la que acusa a la formación naranja de haberle espiado el correo electrónico "como la KGB".

Además, Punset dice no reconocer la deriva del partido, tanto en referencia al feminismo como en Cataluña: "No se puede acostar uno socialdemócrata y levantarse ultra liberal". "Es como si el PP mañana se levantara socialista", ha afirmado.

En la misiva, Punset dice sentir "vergüenza como feminista" cuando escucha a miembros de Ciudadanos tachar "de ideología de género lo que en realidad es terrorismo machista".

La hasta ahora eurodiputada de Ciudadanos dice no compartir la radicalización del partido en Cataluña, que Punset atribuye a un "interés electoralista". "Se ha escogido deliberadamente pelear únicamente por el voto de la gente de derechas o, mejor dicho, muy de derechas".

Por eso, Punset se marcha asegurando no compartir "la mayoría de las decisiones políticas". "He tardado mucho en tomar la decisión porque esperaba quizás una rectificación, un sobresalto que no se ha producido", agrega.