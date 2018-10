Sorpresa en las Noticias de Antena 3: la reportera lo prueba en primera persona

María Cheda, periodista de Antena 3, protagonizó este lunes un momento curioso en plenas noticias de la cadena.

La reportera estaba informando sobre el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe desde A Coruña. "La campaña de la gripe ha arrancado sin incidencias y surge ahora la pregunta: '¿Quiénes deben vacunarse?", comenzó diciendo en la conexión en directo.

"Pues bien: los grupos de riesgo. Mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos, personal sanitario... Pero todos podemos hacerlo. Es más, debemos. Así lo recomiendan los médicos", siguió.

Lo curioso es que, mientras decía eso, entraba en el plano un sanitario que procedía a vacunar a la periodista. "Un pequeño pinchazo que, os aseguro, no duele nada. Y esto no garantiza que no vayamos a sufrir gripe. Sin embargo, sí que minimizaremos los efectos de la enfermedad", concluyó.

Tras la imagen, hubo quien, en tono de broma, dudó de que el pinchazo en directo fuera real:

Tira de VAR! Tengo una tirita que lo acredita ;) Y, espero, una salud de hierro para este invierno! 💪🏼 — María Cheda (@MariaCheda) 22 de octubre de 2018