Piden una vez más la expulsión de Suso de 'GH VIP': esta vez por "racismo"

No es un hecho aislado. Suso se ha ganado con sus enfrentamientos con Miriam la etiqueta de machista, y los comentarios que ha hecho de su propia novia lo han dejado en evidencia por lo mismo. Es raro el día que uno de sus vídeos no hace que los espectadores vuelvan a pedir en las redes, de manera incansable, que GH VIP o Telecinco tomen medidas de una vez. Ahora tienen una nueva razón: una broma que los propios espectadores han calificado como "racista".

Hasta el momento, lo único que ha hecho el programa es dejar al concursante hablar con su madre y que la mujer le dejara claro en directo lo mal que se está viendo fuera su paso por el concurso, ante el cabreo, una vez más, de muchos: una de las claves del reality en todas sus ediciones ha sido la prohibición de proporcionar información del exterior a los concursantes. Con Suso no ha sido así, su madre tuvo carta blanca por parte del concurso.

La nueva broma de Suso ha sido con Asraf. En la madrugada de este miércoles, al concursante de origen marroquí se le ha caído una pulsera al suelo y Suso ha simulado hablar con acento árabe y se ha dirigido a él. "Te estás poniendo muy nervioso, para ya, o al final bomba en la botella".

El vídeo se ha compartido en Twitter y, otra vez, muchos han pedido que Mediaset reaccione por estar dejando pasar cosas en esta edición que en otra habría supuesto la expulsión disciplinaria:

Lo acabo de ver en directo y no daba credito he dicho no puede ser real, en el espejo se ve como Makoke le regaña y el corriendo lo intenta arrrglar, sin comentarios 😶