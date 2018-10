El Gobierno y la Iglesia han acordado trabajar juntos para impedir que los restos de Franco sean inhumados en la catedral de La Almudena, en la reunión "muy cordial, útil y productiva" que mantuvieron ayer la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

"Lo que acordamos fue estar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena", ha dicho Calvo en los pasillos del Congreso.

Calvo ha subrayado además que cuenta con el apoyo del propio cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que "ya dijo el otro día que a ellos no les parece bien" que los restos del dictador se trasladen allí, como pretende la familia.

La vicepresidenta ha recordado que el Estado tiene la obligación de vigilar que el dictador no sea enaltecido en ningún punto de España, por lo que sus restos deberán inhumarse "en un lugar en condiciones de dignidad, pero en ningún lugar en los que pueda ser objeto de ningún tipo de homenaje".

Calvo viajó ayer hasta Roma para mantener una reunión con Parolin, quien le garantizó que el Vaticano no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

En este sentido, el Gobierno español también le agradeció a la Santa Sede la comunicación "cordial y fluida" que se está manteniendo con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez.

El Gobierno está dispuesto a aplicar la legislación que prohíbe exaltar una dictadura o a un dictador para impedir que los restos de Franco vayan a la cripta familiar de la Almudena, con el argumento de que allí pueden ser enaltecidos u homenajeados.

La advertencia del Gobierno

Así se lo advirtió Calvo al número dos del Papa: "le advertimos de que esta aplicación de la ley en nuestro caso se tiene que hacer en cualquier lugar del territorio y en este punto entendió que teníamos que intentar el Gobierno y también la propia Iglesia católica una salida de ambas partes".

Calvo ha recalcado que la Almudena "no es de titularidad privada" y que es responsabilidad de la Iglesia católica y del Estado, a través del Poder Ejecutivo, "garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco en ningún sitio ni en ningún punto del territorio".

Tras recordar que "todos" están sometidos al cumplimiento de la ley, ha advertido de que el Ejecutivo tiene instrumentos para garantizar que así sea

El Gobierno quiere que la Iglesias tribute por inmuebles y actividades sin culto

Calvo también se ha referido a otros asuntos tratados con el Vaticano. El Gobierno quiere la Iglesia española tribute por aquellos inmuebles y actividades donde no hay culto y se ha encontrado para hacerlo posible con la comprensión de la Santa Sede, ha dicho la vicepresidenta.

Calvo trasladó ayer al cardenal Parolin que al Gobierno de Pedro Sánchez le parece "urgente" y "necesario" que la Conferencia Episcopal española acepte la fórmula de la Conferencia Episcopal italiana de 2012 en relación a las tributaciones.

La vicepresidenta ha explicado, en los pasillos del Congreso, que el número dos del Papa "entendió perfectamente" esta propuesta del Ejecutivo español y que ambos quedaron en ver "cuáles pueden ser las fórmulas" para materializarlo y "trabajarlas conjuntamente".

"Él entendió que las exenciones fiscales para los asuntos no relativos al culto no parece sostenible", ha recalcado, tras defender que esta línea de actuación forma parte de la reforma de la política fiscal que quiere acometer el Gobierno, en la que "no cabe que la Iglesia católica no tribute de manera razonable como lo hace al menos ya en Italia"