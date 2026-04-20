The Strokes manda un mensaje contra las intervenciones de EEUU desde el Coachella: "¿De qué lado estás?"

The Strokes durante el concierto de este 18 de abril en el segundo fin de semana del Coachella.

Si Massive Attack tienen acostumbrado a su público sacar su lado más político con proyecciones que van desde denunciar la situación en Gaza a la industria armamentística o la emergencia climática. No obstante, pocos pensaban al ver el sábado en el segundo fin de semana en el Coachella a The Strokes, que el grupo liderado por Julian Casablancas iba a acabar su concierto con una intervención similar.

Mientras el grupo interpretaba la canción Oblivius, la última de su setlist, comenzaron a proyectarse en las pantallas ante las miles de personas miles de personas congregadas en el Valle de Indio de Los Angeles (EEUU) impactantes imágenes de las guerras de Estados Unidos e Israel en Irán y Gaza, así como de mensajes de denuncia del intervencionismo estadounidense en países de América Latina.

No es casualidad la canción elegida que repite en su estribillo continuamente "¿De qué lado estás?” (What side you standing on?) y es toda una denuncia al sistema turbocapitalista estadounidense. De hecho, el conjunto no había tocado esta canción en directo desde 2016.

El grupo mostró imágenes de líderes y presidentes latinoamericanos como el expresidente chileno Salvador Allende, entre otros, a los que se les adjuntó un mensaje claro: "Derrocado por la CIA en 1973". A Allende le siguieron el panameño Omar Torrijos, el guatemalteco Jacobo Árbenz y el ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera.

Pero también se mostraron otras imágenes críticas con los gobiernos estadounidenses como la expropiación de tierras indígenas, del abolicionista y activista contra la esclavitud Frederick Douglass, manifestaciones a favor del movimiento Black Lives Matter, mientras que en otras instantáneas se podían leer carteles que rezaban: "Somos racistas orgullosos".

También se pudo ver la imagen de Martin Luther King Jr. junto al mensaje: "El gobierno de EEUU fue declarado culpable de su asesinato en un juicio civil". No dejó nada sin tocar y, por supuesto, la traca final vino con las recientes guerras en Gaza e Irán.

"Más de 30 universidades destruidas en Irán" se podía leer en las pantallas mientras se proyectaban imágenes de bombardeos y ciudades iraníes destruidas. Lo mismo sucedió con Gaza, donde se advertía "última universidad de Gaza" mientras se podía observar cómo volaba por los aires por un misil.

De su apoyo a Bernie Sanders al inconformismo político

El líder de The Strokes Julian Casablancas se ha mostrado políticamente activo a lo largo de su carrera, mostrándose en varias ocasiones a favor del partido demócrata llegando a actuar en mítines como el de Bernie Sanders en 2020 o apoyando a Maya Wiley en las elecciones de Nueva York en 2021. No obstante, en las últimas elecciones presidenciales aseguró no apoyar a Kamala Harris ni, mucho menos a Donald Trump, y denunció la situación actual.

"Ambos partidos son una farsa… una mentira espantosa. Votamos por los militares, las petroleras y los bancos, y los medios de comunicación y entretenimiento son su brazo propagandístico. Después de cómo engañaron a Bernie [Sanders], no le veo mucho sentido a elegir entre estos títeres… Quieren hacernos creer que importa. Así, nada cambiará, pero tiene que cambiar", denunció en una entrevista con NME.

El próximo 26 de junio, The Strokes publicará su disco Reality Awaits, el primero en seis años, del cual han lanzado ya su primer adelanto Going Shopping, en el que parece que exploran de nuevo el sonido retro a cargo de los vocoder de Casablancas. Habrá que ver si este inconformismo y esta denuncia política se plasmarán en sus letras.