El príncipe Vincent de Dinamarca ve llegar a Felipe VI y hace un gesto que está dando que hablar dentro y fuera de España

El príncipe Vincent de Dinamarca ha sido el protagonista involuntario de los últimos días en redes sociales, sobre todo en X, después del gesto que hizo segundos antes de recibir al rey Felipe VI, su padrino, en el día de su confirmación.

Mucho se ha especulado con la presencia del monarca español en el acto de confirmación de Vincent y Josephine en Dinamarca. Felipe VI acudió solo y se quitó así la espina de 2011 cuando no pudo asistir al bautizo de Vincent, cuando todavía era príncipe de Asturias.

En esta ocasión, el rey planificó su visita a Dinamarca en el que ha sido un fin de semana frenético para él. De Fredensborg tuvo que viajar a Sevilla, donde en la noche del sábado se celebró la copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, partido que se llevaron los vascos en la tanta de penaltis.

Dice Vanitatis que el rey de España "siempre se ha tomado muy en serio su papel como padrino de la nueva generación de la realeza europea" algo que ya demostró en el año 2019 al acudir a la confirmación de Ingrid Alexandra de Noruega.

De vuelta a 2026, en X se ha viralizado cómo el príncipe Vincent le preguntaba a su padre Christian qué es lo que tenía que hacer para recibir a su padrino Felipe VI. En el vídeo se ve al joven haciendo un gesto de inclinación de cabeza y al padre diciéndole cómo tenía que llevarlo a cabo.

"El príncipe Vincent preguntó al príncipe heredero Christian cómo hacer una reverencia antes de la llegada del rey Felipe", dice una de las cuentas expertas en Casa Real que ha compartido el vídeo, que ha corrido como la pólvora por la red social de Elon Musk y que lleva en pocos días más de 3.000 'me gusta' y cientos de reacciones.