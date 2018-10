Tres parapléjicos vuelven a caminar gracias a un implante electrónico

Tres parapléjicos que sufrieron lesiones de la médula espinal cervical ahora pueden caminar con la ayuda de muletas o un andador gracias a los nuevos protocolos de rehabilitación que combinan la estimulación eléctrica dirigida de la médula espinal lumbar y la terapia asistida por peso.

Un estudio llamado STIMO ('STImulation Movement Overground'), establece un nuevo marco terapéutico para mejorar la recuperación de una lesión de la médula espinal. Todos los pacientes involucrados en el estudio recuperaron el control voluntario de los músculos de las piernas que habían estado paralizados durante muchos años.

A diferencia de los hallazgos de dos estudios independientes publicados recientemente en Estados Unidos sobre un concepto similar, se demostró que la función neurológica persistía más allá de las sesiones de entrenamiento, incluso cuando se desactivaba la estimulación eléctrica. El estudio STIMO, dirigido por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) y el Hospital Universitario de Lausana (CHUV) en Suiza, se publica en el este jueves en Nature and Nature Neuroscience.

