Te costará reconocer a Roberto Leal en sus inicios en 'España Directo'

Era el año 2005 cuando Roberto Lealdebutó en España Directo (TVE). El presentador de Operación Triunfo empezó siendo un reportero de calle para nueve años después pasar a conducir el programa. El 15 de septiembre de 2014 entró en plató y este viernes 2 de noviembre ha dicho adiós definitivamente al magazín.

El sevillano se ha despedido en un emotivo último programa y le ha pasado el testigo a Ana Ibáñez y Diego Losada. Lo ha hecho en una emisión en la que no han faltado las lágrimas, los discursos de despedida y los vídeos recopilatorios.

Leal ha visto en imágenes sus nueve años en el programa (hubo un parón en el medio), en el que arrancó con 26 años y del que se despide con 39. El presentador ha cambiado crecido a nivel profesional y personal, y, para muestra, el vídeo que le hicieron y que él mismo compartió en Instagram. "No imagináis cuánto amor me llevo. Gracias por estos 9 años. Mi escuela, mi casa, mi otra familia. Hasta siempre 😊", escribió.

Al ver este vídeo, Leal no pudo contener las lágrimas y no le salieron muchas palabras. Las había dicho antes, cuando presentó a sus sucesores: "Llega un momento complicado pero todo llega a su fin. Es una etapa que cierro después de muchos años y lo bonito es haberla vivido con todos mis compañeros. La noticia no es que yo me vaya, sino que ellos se quedan, los que estaban, los que están y los que vendrán".

Para esos que llegan tuvo otro mensaje, aunque esta vez en tono de broma. "Regadme los geranios y apagad las luces cuando os vayáis", les dijo antes de entregarles las llaves de su casa.

¿Te has quedado con ganas de ver a Roberto Leal en sus inicios en España Directo? Aquí tienes el vídeo completo de su debut.

S RTVE Roberto Leal, en su debut en 'España Directo' en 2005.

Así empezó España Directo