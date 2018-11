Cárdenas carga contra Rosa María Mateo: "Eso no se lo cree nadie"

Hace más de dos meses que se anunció que Javier Cárdenas ya no sería el protagonista del access prime time de TVE. La cancelación de Hora Punta no le sentó bien al presentador, que desde un primer momento señaló que emprendería acciones legales contra el ente público y criticó duramente al equipo de gobierno del PSOE. Este lunes el presentador ha vuelto a cargar contra la directora de RTVE, Rosa María Mateo, esta vez en su programa matinal de Europa FM Levántate y Cárdenas.

Cárdenas ha recordado la intervención en el Congreso de la portavoz del Partido Popular, Susana Camarero, durante la Sesión de Control a RTVE, donde exigió a Mateo explicaciones sobre los despidos en TVE después de acceder al cargo. También acusó a la directiva de la cadena pública de amenazas y coacciones con los que no fueran simpatizantes del PSOE.

La respuesta de Mateo, que dijo que no le interesaba la reunión y que ni siquiera la conocía, ha provocado la risa de Cárdenas. "No le importa que haya 80 personas en la calle", ha dicho este lunes. "¿Qué tipo de jefa es ella, que no se entera de las reuniones de su equipo? Eso no se lo cree nadie, para que veáis hasta qué punto miente, no le interesa nada", ha añadido el presentador, que ha recalcado que diferencia la Rosa María Mateo periodista de la directora de RTVE, además ha destacado cómo "narraba las noticias" la periodista.

"Como periodista tiene mucha clase pero como responsable de TVE es ridículo que diga eso, y encima es ridículo que insulte a una persona de esa comisión, que le dice que tiene una productora con su hijo que hace programas para TVE: ¿No ve que eso es ilegal? Eso se llama prevaricar", ha enfatizado el presentador, que ha querido profundizar en esta cuestión con la intervención del abogado de su equipo, Miguel Durán.

"Solo le haría falta tanto dinero para disolver una sociedad si tuviese contingencias con Hacienda", ha señalado Durán con respecto al gasto que tendría que hacer Mateo para disolver la sociedad de su hijo, de la que dice que es "incompatible con el cargo".

Cárdenas le ha pedido a su abogado que recordase la reunión mantenida con los directivos del RTVE, donde leyeron los comentarios del programa de Europa FM referentes al PSOE. "A mí lo que me parece fuerte es que se hable de lo que se ha dicho de un partido político como es el Partido Socialista", ha zanjado el presentador.