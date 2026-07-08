Denuncian a una web que usaba la imagen de un joven con síndrome de Down generado por IA para vender macetas

FACUA ha denunciado a una página web que utilizaba como gancho a Martín, un supuesto joven con síndrome de Down que en realidad estaba generado con inteligencia artificial (IA), para vender sus productos. Según ha podido comprobar la asociación, la tienda presentaba a un joven llamado Martín que aparecía en vídeos publicados en TikTok fabricando supuestamente a mano los productos que se comercializaban.

Sin embargo, la asociación ha defendido que esos vídeos habrían sido generados con inteligencia artificial, señalando algunos indicios como movimientos faciales poco naturales, parpadeos irregulares o desajustes entre la voz y el movimiento de los labios, así como diferentes "anomalías" en las transiciones de las imágenes.

Otro de los motivos que han hecho saltar las alarmas es que, tras hacerse pública la investigación de Verifica RTVE sobre este caso, la cuenta de TikTok utilizada para difundir estos vídeos dejó de estar disponible y la imagen del supuesto Martín desapareció de la página web.

También denuncian cláusulas abusivas

Además, la asociación también ha denunciado la presencia de varias cláusulas que considera abusivas en las condiciones de compra de la página web. Entre ellas, destaca que la empresa indica que no garantiza que los productos recibidos se correspondan con las expectativas del comprador o con las imágenes mostradas en la web. Asimismo, se reserva el derecho a modificar las descripciones de los artículos sin previo aviso.

También ha criticado otras condiciones relacionadas con los pedidos, los cambios de precios y las promociones, así como una cláusula en la que la empresa afirma que los precios publicados no incluyen impuestos, algo que, según ha denunciado FACUA, contraviene el artículo 60.2 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.