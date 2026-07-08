Un economista tira por tierra las palabras de Feijóo sobre el absentismo laboral: "Pensar que todo es fraude es cometer un error de bulto"

Alberto Núñez Feijóo ha sido blanco de las críticas tras afirmar que los trabajadores que estén de baja deberían cobrar menos. Este martes el líder del PP aseguró que España tenía que abordar el "cáncer" del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical.

Sus declaraciones han provocado todo tipo de reacciones, especialmente entre la izquierda, que se ha lanzado a criticar al gallego. El primero en hacerlo ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está".

Muchos creen que, con sus palabras, Feijóo busca "criminalizar a los trabajadores". En TVE han querido contar con la opinión de el economista y profesor de la Universidad Pablo Olavide, Manuel Hidalgo, quien ha aclarado una serie de cuestiones al respecto.

Tirando de datos, este experto cree que en España sí existe un problema tiene un problema de absentismo: "Hace unos años el porcentaje de trabajadores que se absentaban suponía un 2,5% del total y ahora andamos sobre el 4,5%".

No obstante, para Manuel Hidalgo es muy importante reparar en las razones de este incremento. "Claro, porque ¿en qué sectores hay más absentismo laboral? Porque claro, las condiciones de trabajo no son las mismas en todos los puestos", ha apuntado.

La mayoría de los que se ausentan lo hacen por enfermedad

"Normalmente los sectores en donde hay más ausencia son sobre todo servicios, en muchos de ellos, y también en sectores en donde, sobre todo, la capacidad que tienen algunos trabajadores para ausentarse sin que tenga consecuencias en sus relaciones laborales son mayores", ha añadido.

Al hilo de esto, el economista ha querido dejar claro que la mayoría de los trabajadores que se ausentan de sus puestos de trabajo lo hacen "sobre todo por enfermedad". Asimismo, ha recordado que algunas empresas "permiten ausencias sin justificar, aunque sea solo uno, dos o tres días".

Manuel Hidalgo también ha abordado el tema de los fraudes, es decir, "aquellos que se ausentan, que en principio pueden mentir por la causa". Pese a que existen estos casos, de 1,6 millones de ausencias al año, 1,2 millones "están justificadas".

A modo de conclusión, el economista afirma que "generalizar y pensar que todo es fraude es cometer un error de bulto", pues "hay que entender bien las causas y por qué está sucediendo esto".