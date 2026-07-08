Begoña Gómez ya tiene su pasaporte para viajar a Londres a la graduación de su hija

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ya tiene su pasaporte para viajar a Londres a la graduación de su hija, según han confirmado fuentes de su entorno. El juez Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos, ordenó el pasado 20 de junio que se le retirase el pasaporte y se le prohibiera salir de España como medida cautelar hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Poco después, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, quien el pasado lunes decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El magistrado que firmó esta resolución, Antonio Viejo, alegó que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN por "razones de cortesía institucional", sin tener "una intervención activa", y apuntó además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

Sin embargo, sí permitió el viaje a Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

Posible riesgo de "fuga"

Este miércoles ha trascendido que el juez Juan Carlos Peinado, en un auto fechado el 30 de junio y anterior a la decisión de su sustituto, rebatió la argumentación del letrado de Gómez de que no hay riesgo de fuga, afirmando que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

El auto en el que el juez Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave.