Completar el álbum de cromos del Mundial puede costar más de 1.000 euros y aun así arrasa entre los veinteañeros: "Es imposible estar con el móvil mientras lo rellenas"

Cada verano de Mundial vuelve una tradición que parecía reservada a la infancia, pero que ahora también conquista a los adultos. Los álbumes de cromos han dejado de ser cosa de niños y cada vez son más los veinteañeros que dedican parte de su tiempo libre —y de su presupuesto— a completar la colección.

Eso sí, en función de la suerte que se tenga con los sobres y del número de cromos repetidos, completar la colección del Mundial de 2026 puede superar los 1.000 euros. Aun así, muchos aficionados aseguran que merece la pena por la experiencia.

Entre ellos está Sophie Butcher, una editora de redes sociales de 26 años que reconoce haberse enganchado casi sin darse cuenta. Lo que comenzó como una compra impulsiva acabó convirtiéndose en una rutina para desconectar después del trabajo.

La joven explica que rellenar el álbum se ha convertido en un momento de calma en medio del ritmo diario. "Es imposible estar con el móvil mientras lo rellenas", afirma en una entrevista con inews una de las razones por las que compara esta afición con actividades como tejer, colorear o pintar, que ayudan a desconectar de las pantallas durante un rato.

El intercambio de cromos repetidos sigue siendo una parte esencial de la experiencia y ha recuperado un componente social que muchos echaban de menos. Las oficinas, los grupos de amigos e incluso los encuentros organizados para cambiar cromos se han convertido en lugares habituales para quienes buscan completar el álbum sin gastar una fortuna.

Una "actividad en grupo" que también sirve para aprender curiosidades

Viola, una responsable de marketing de 25 años, es otro ejemplo. Según asegura en una entrevista con el mismo diario citado, coleccionar cromos convierte el seguimiento del Mundial en algo todavía más entretenido. Para ella es una "actividad en grupo" que "añade un toque divertido" a los partidos. Incluso cuenta que en su oficina los compañeros suelen comprarse sobres entre ellos para intercambiar después los repetidos.

Pablo, periodista de 24 años, lleva coleccionando desde el Mundial de 2010 y recuerda en inews con cariño cómo incluso sus profesores aprovechaban los recreos para cambiar cromos con los alumnos. "El Mundial sigue siendo fácilmente lo que me produce la mayor emoción infantil", asegura. También explica que esta tradición le une a su madre, que ya coleccionaba cromos cuando era pequeña.

Más allá del coleccionismo, muchos destacan que el álbum también sirve para aprender curiosidades sobre las selecciones y los futbolistas participantes, ya que con cada sobre aparecen nuevos nombres, estadísticas y recuerdos ligados a la competición que les ayudan a aprender.