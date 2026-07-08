Letizia ejerciendo de periodista y Felipe en un rincón sin hacer ruido: las anécdotas de la participación del rey en el documental de Jon Sistiaga

Este viernes, coincidiendo con el secuestro por ETA -y el asesinato, dos días después- del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, Netflix estrena Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo. En el documental se incluyen testimonios de diferentes personalidades de la sociedad vasca, políticos y, sorpresa, de Felipe VI.

"Es la primera vez que el rey habla en un documental, no lo ha hecho nunca", destacaba Jon Sistiaga, director de esta producción -junto a Juanjo López-, en la entrevista de este martes en La revuelta.

"Arranca con un 'Majestad, ¿te acuerdas de lo de Miguel Ángel Blanco'. A lo que él dice: 'Buff, madre mía", desvelaba el periodista. Además, pone de relieve que para el rey este fue su primer gran acto cerca del sufrimiento y del dolor: "Él fue porque podía haber otro atentado y no podía ir el rey".

"Él tiene mucha cercanía con las víctimas del terrorismo. Su primer acto como rey fue una reunión con las víctimas del terrorismo. Quería estar porque lo tiene muy dentro y se acuerda de ese ambiente abrumador en Ermua, de ese cementerio y de ese entierro", explicaba a David Broncano sobre la insólita participación del monarca.

Felipe VI, en el documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo' NETFLIX

Por su puesto, durante la conversación también hubo tiempo para descubrir algunas de las curiosidades del rodaje, como que el rey llegó mucho antes a la cita, que tuvo lugar en su propio despacho. "Se presentó a la entrevista dos horas antes, cuando estábamos montando. Le dije: 'Pero si esto es a las 12'. 'Pero es que tengo que trabajar. ¿No os importa que me quede ahí trabajando que no hago ruido?", reveló Sistiaga entre risas.

Además, junto al rey estuvo Letizia quien, según el director del documental, "estaba más como periodista que como reina". "Era la anfitriona de la casa... Estuvo muy implicada en la entrevista, mirando las preguntas y viendo el tiempo de las respuestas, viendo un poco la realización, se fue con los realizadores toda curiosa...".

"Nos trataron en La Zarzuela estupendamente, como si estuviéramos en casa", destacó finalmente sobre la experiencia.