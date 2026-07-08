Pedro Sánchez saca pecho en la OTAN pese a los ataques de Trump: "España ha cumplido con creces"

"España cumple... y cumple con creces". Pedro Sánchez ha sacado pecho del papel de su Gobierno en la OTAN y ha defendido el papel de España como "socio fiable" en la recién finalizada cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). Lo ha hecho pese a las recurrentes y renovadas críticas y amenazas de Donald Trump, que no deja de lanzar ataques al Gobierno de Sánchez por negarse a llegar al 5% de inversión en Defensa.

Aunque le ha regalado algún dardo marca de la casa de sus comparecencias. Pedro Sánchez ha querido tender ciertos puentes con el presidente de EEUU, con quien ha mantenido "una charla informal sobre el Mundial" como único encuentro en el marco del encuentro OTAN. Más allá, no ha querido entrar en las tensiones bilaterales, limitándose a señalar las "muy positivas relaciones" entre ambos países y los múltiples vínculos.

A falta de acuerdos tan llamativos como los sellados en La Haya hace un año, la cumbre a 32 de la OTAN ha dejado una relativa concordia bajo el convencimiento ya formulado de que "Europa asuma más protagonismo en su defensa".

El propio Sánchez ha reiterado esta necesidad, hilvanándola con el papel "clave" de España como "socio fiable". Al respecto, afirma que "España se comprometió y puedo decir que hemos cumplido con nuestra parte con creces", al haber alcanzado ya los objetivos de capacidades fijados para 2026 y "con un grado de cumplimiento superior a la media europea". Según Sánchez, "somos el séptimo país que más ha cumplido de los 32".

Dejando a un lado la cuestión del 5% de inversión en Defensa que ya consideró "incompatible con mantener el Estado de bienestar", el presidente español ha querido poner en valor la aportación de España en el seno de las misiones internacionales OTAN. Porque "la OTAN no habla tanto de recursos a aportar, sino de las capacidades". "Previamente a hablar del 5% España ya había acordado con la OTAN las capacidades a aportar y que ese coste representaba el 2'1% del PIB. Esto lo hemos mantenido en todo momento", ha respondido en el último turno de preguntas.

Así, ha destacado que somos el país que más tropas tiene fuera de su territorio en el flanco oriental, "en un terreno que hoy se ve amenazado por Rusia", mientras que somos "el segundo aliado" en misiones navales y "el cuarto" en misiones aéreas. "Todos los gobiernos con los que he podido hablar han reconocido la labor de España", ha rematado, dejando luego claro que con Trump no ha hablado. Al menos no de esto y sí de fútbol en una charla "informal".

Ya en el turno de preguntas, Sánchez ha insistido en que lejos de perjudicar a EEUU como alega Trump, España "sufre un déficit comercial con EEUU a diferencia de otros países europeos".

"Pero, como ha recordado la Comisión, la política comercial es una política común europea; somos un bloque comercial y es con la Comisión con la que hay que negociar acuerdos o aranceles", no entre países, ha dejado claro para despejar dudas sobre las amenazas de 'ruptura' lanzadas cada cierto tiempo por la Administración Trump.