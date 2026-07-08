Este miércoles conmemoramos el 12º aniversario de la Ley Trans de Andalucía, una conquista histórica de la que en ATA Sylvia Rivera nos sentimos profundamente orgullosas.

Esta ley hizo posible, por primera vez, la despatologización de las identidades trans y el reconocimiento de la libre autodeterminación de género en España y Europa, situando a las personas trans como auténticas sujetas de derechos.

Doce años después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando, defendiendo cada derecho conquistado frente a cualquier intento de recortarlo o de devolvernos a un pasado que la sociedad ya ha superado y NosoTrans también.

¡Que viva la Furia Trans!

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Mar Cambrollé es activista por los DD.HH del Colectivo LGTBIQA+, Presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Federación Plataforma Trans y Secretaria Estatal LGTBIQA+ de Podemos