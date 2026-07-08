Verónica Pascual, la ingeniera que convirtió una pyme familiar de Burgos en líder europeo de robótica móvil facturando 50 millones: "Vendes porque crees que es lo mejor, pero es un duelo enorme"

Un padre pidiendo ayuda desesperado a su hija pequeña. Una pyme familiar convirtiéndose en una multinacional de tecnología punta. Una empresa regional que fabricaba cintas transportadoras para factorías pivotando al mundo de los robots móviles y del transporte autónomo. Un éxito que lleva al duelo. No siempre se ven, pero en el mundo de los negocios también hay personas.

Una de ellas ha participado en un reciente programa del podcast Outliers. Es Verónica Pascual, CEO, inversora y emprendedora. Salvó el negocio familiar y lo acabó vendiendo años después a un gigante suizo llamado ABB. Escalar y vender un negocio es lo que en la jerga emprendedora se conoce como un exit. Y es algo que se suele felicitar. Pero Pascual se sincera en Outliers. "Es un duelo enorme. Yo lo pasé fatal".

Verónica Pascual cogió en 2004 las riendas de ASTI (Automatismos y Sistemas de Transporte Interno), el negocio que sus padres fundaron en 1982. Ella, cuenta en Outliers, nunca pensó en que se incorporaría a la empresa familiar. Había terminado el máster en dirección de empresas y se disponía a mudarse a Reino Unido cuando su padre la llamó con una frase que ya ha contado en más entrevistas.

"No quiero matar, pero si tuviera que hacerlo lo haría. Y no quiero vender, pero si tengo que hacerlo lo haré. Pero prefiero que vengas y me ayudes". Pascual cuenta que no se lo pensó mucho: iría. "No quería elegir entre decir que sí o que no cuando alguien te pide ayuda, y más cuando ese alguien es tu padre. Me habían dado educación, idiomas... un mundo. Si me pedían ayuda tenía que estar ahí". Y estuvo.

Cómo un fabricante de cintas transportadoras se convirtió en un gigante de la robótica

Se convirtió en la jefa del Desarrollo de Negocio en un momento en el que la empresa estaba en una situación muy delicada. Antes de que la robótica entrara en casa tuvo que entrar en el mundo industrial. Al principio iba con su padre a todo para empaparse del negocio. "Estuve en reuniones de horas con personas que ni me miraban. Recuerdo que en una con una farmacéutica solo se dirigieron a mí para decirme que acababan de sacar una nueva píldora en parches", relataba.

Apenas un par de años después de haber recalado en el negocio familiar se convirtió en la CEO. ASTI ya tenía los ingredientes para pensar en los robots móviles. "Hay muchas competencias comunes entre hacer un sistema de transportadores y esta tecnología: hay diseño mecánico, eléctrico, un poco de electrónica, y en la compañía ya habíamos empezado a tener sistemas informáticos para monitorizar los procesos".

Por eso ASTI, la pyme familiar de Burgos, aprovechó el impulso que gigantes tecnológicas al otro lado del Atlántico le estaban dando a la movilidad autónoma para lanzarse al desarrollo de robots móviles, flotas inteligentes, plataformas capaces de transportar mercancías dentro de una factoría sin operarios.

El paso se pudo ver como natural. ASTI empezó a crecer en otros mercados nacionales: una filial en Francia, la compra de un negocio en Alemania, servicios en EEUU... Su facturación, a superar los 50 millones de euros anuales. La compañía comenzó a escalar. El caso, para Pascual, ya era de éxito. Pero la historia que compartía en Outliers no termina aquí.

"No quiero recordarlo demasiado porque me puede saltar alguna lágrima"

Hoy Verónica Pascual ya no trabaja en ASTI, la empresa que fundó su familia. Sí preside la Fundación ASTI, que preserva la marca, porque ASTI como negocio también ha dejado de existir. Hace más de cinco años el gigante suizo de la robótica, ABB, anunció la compra de la empresa burgalesa. Entonces no trascendió a cuánto ascendió esta operación, pero Pascual decidió continuar a bordo del proyecto.

Finalmente, tras el paso de varios años, Pascual dejó su puesto y ASTI fue renombrada como filial de la compañía suiza. Y la propia emprendedora concede en Outliers que lo que en el mundo del emprendimiento se felicita (un exit) para ello tuvo bastante de luto. "Tras 18 años en una compañía a la que le has dedicado más tiempo que a tus hijos de repente la vendes porque crees que es lo mejor para el negocio".

"Pero es un duelo enorme", continúa. "Yo lo pasé fatal. No quiero recordarlo demasiado porque me puede saltar alguna lágrima. Fue un duelo difícil; todo el mundo te felicita. En el mundo emprendedor todo el mundo te dice qué bien, has hecho tu exit. Y es un éxito en tanto a que la compañía le irá bien, pero es como dar a tu hijo en adopción porque crees que con otra familia va a vivir mejor", sintetiza.

Eso sí, pese a las ganancias económicas de la operación ella relata que no cambió demasiado. Fue un ingreso, evidentemente, pero ella incidía en el podcast que no cambió "nada" en su vida. "Solo echo de menos la adrenalina del emprendedor. Pero no he dejado de trabajar ni un día. Me gusta hacer, me gusta ayudar a que otros hagan y me gusta transformar... y en ese sentido no ha cambiado nada".