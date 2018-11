Una chica de 19 años, desfigurada y al borde de la muerte por un tinte de pelo

Una chica de 19 años ha sufrido una grave desfiguración tras intoxicarse con un tinte de pelo de una conocida marca que se vende en supermercados.

La joven, de nombre Estelle y ciudadana de París, ha querido lanzar una alerta a todos los usuarios de este tipo de productos porque contienen una sustancia altamente tóxica, la parafenilendiamina (PPD).

Estelle reconoce en Le Parisienque cometió un error, pues no respetó las 48 horas de prueba antes de aplicarse el tratamiento completo pero pide que "las alertas de seguridad de los fabricantes sean más claras y alarmistas".

La chica ha relatado que, tras aplicarse el tinte, notó como la parte superior de su cabeza y su lengua se hinchaban de manera extrema: "No me reconozco en las fotos, mi cabeza parecía una bombilla. No podía ni respirar".

Estelle acudió de urgencia al médico, donde tuvieron que suministrarle una inyección de adrenalina, corticoides y antihistamínicos.