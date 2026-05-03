Japón vuelve a hacerlo: a punto de aprobarse un tratamiento para la insuficiencia renal crónica en gatos

Una startup japonesa ha presentado una solicitud de aprobación para un nuevo tratamiento para la enfermedad renal crónica en gatos, una de las patologías más comunes y hasta ahora incurables. Según publica 20 Minutes en su versión francesa, el Insitituto de Medicina AIM de Tokio entregó el documento al Ministerio de Agricultura del país este pasado viernes.

"La mayoría de los gatos sufren de enfermedad renal crónica, y muchos mueren de enfermedad renal terminal o uremia", asegura Toru Miyazaki, exprofesor de la Universidad de Tokio. De esta forma, los ensayos clínicos han demostrado que este fármaco extiende significativamente la esperanza de vida de los felinos.

Una oleada de donaciones

El exprofesor asegura, en declaraciones consultadas por el medio de comunicación que se ha desarrollado el medicamento para "cambiar esta situación y aliviar la carga financiera y fisica para los gatos y sus dueños". No obstante, la larga investigación sufrió varios altibajos.

Según 20 Minutes, el estudio llamó la atención hace cinco años, cuando tuvo que interrumpir su trabajo por falta de financiación en medio de la pandemia de Covid-19. Pero al hacerse público la pausa, una oleada de donaciones de entusiastas y propietarios de gatos recaudó casi 300 millones de yenes (unos 1,6 millones de euros) entre 2021 y 2022.

Una enfermedad que afecta al 80% de los gatos

La enfermedad renal crónica afecta hasta al 40% de los gatos mayores de diez años y al 80% de los mayores de 15, según el Cornell Feline Health Center, un instituto de investigación estadounidense que describe la enfermedad como "progresiva y sin una cura definitiva".

Por su parte, el estudio de Toru Miyazaki, publicado en febrero en la revista Veterinary Journal, siguió durante un año a once gatos tratados y 15 gatos sin tratar a ellos. Para alcanzar el hito, se utilizó el fármaco AIM, una proteína sanguínea descubierta por el investigador hace más de veinte años durante su trabajo en el Instituto de Inmunología de Basilea.

En sus declaraciones al medio de comunicación, al profesor compara esta proteína con "un agente que desobstruye las arterias". La tasa acumulada de supervivencia de los gatos tratados estuvo entre el 80 y el 83%, frente al 20% del grupo control.