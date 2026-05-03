500 millones de dólares, 36 pasajeros y dos helipuertos: el yate vinculado al hombre más rico de Rusia cruza el Estrecho de Ormuz en pleno bloqueo por la guerra de Irán

Actualmente, desplazarse por el Estrecho es una situación impenable para prácticamente cualquier embarcación, dado el alto riesgo que ello representa. Cabe recordar que desde finales de febrero el ejército israelí, en conjunto con las fuerzas armadas estadounidenses, atacó Irán, lo cual ha desatado una serie de enfrentamientos en el Oriente Medio.

Desde ese entonces, el paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el resto del mundo se ha convertido en una auténtica zona bélica, afectando la economía global. Previo al inicio del conflicto, por el canal transitaba cerca de un 20 % del petróleo a nivel mundial y una gran parte de gas licuado.

Conforme al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 187 embarcaciones han transitado por la vía marítima desde el 4 de marzo. Una cifra significativamente baja si se tiene en cuenta que, antes de que comenzara la guerra, entre 125 y 140 barcos navegaban diariamente por el estrecho.

Un yate de lujo atravesó el Estrecho de Ormuz

Los pocos navíos que han cruzado el canal han sido, en su gran mayoría, barcos mercantes o petroleros. Sin embargo, el pasado 25 de abril, un superyate ruso navegó por dichas aguas, según informa Business Insider a través de uno de sus más recientes artículos.

Se trata de El Nord, el duodécimo superyate más grande del mundo. Un buque privado evaluado en aproximadamente 500 millones de euros, el cual cuenta con capacidad para 36 personas. Además de diversas comodidades, tales como sala de cine, piscina, gimnasio y dos helipuertos.

El barco está fuertemente vinculado al magnate ruso Alexei Mordashov, propietario del gigante siderúrgico Severstal. De acuerdo al Índice Multimillonario de Bloomberg, Mordashov cuenta con un patrimonio neto en 29.400 millones de dólares.

Es importante apuntar que Mordashov no es el propietario oficial del buque, pero se le considera su dueño de facto: los registros navales evidencian que una empresa registrada a nombre de su esposa era propietaria del yate.

No es claro cómo el buque obtuvo permiso para navegar por el estrecho de Ormuz. De lo que sí hay certeza es de la cercanía que existe entre el Kremlin e Irán. De hecho, recientemente el presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció mediar en el conflicto durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en San Petersburgo.