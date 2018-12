Reino Unido puede dar marcha atrás al Brexit de forma unilateral

Reino Unido puede dar marcha atrás de forma unilateral a su decisión de retirarse de la Unión Europea (UE), pero con condiciones, ha estimado este martes el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, cuya opinión sirve de base de discusión para la decisión final.

El Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que Reino Unido activó el 29 de marzo de 2017, "admite la revocación unilateral de la notificación de la intención de retirarse de la Unión", ha opinado el abogado general del alto tribunal Manuel Campos Sánchez-Bordona.

