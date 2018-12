Los tuiteros lanzan un 'dardo' a Ana Guerra al salir su nuevo videoclip

Ana Guerra ha estrenado videoclip (con los Javis y Dulceida) de su segundo single, Bajito, y se ha convertido en tendencia mundial. Los comentarios son tibios pero muchos celebran que un tema de reggaeton trate la diversidad sexual.

Es precisamente el género de la canción lo que le ha valido numerosas críticas en redes. Muchos fans se han acordado de lo que decía la canaria cuando aún estaba en la Academia de Operación Triunfo.

Fue antes de la gala Eurovisión, cuando ella y Aitana ensayaban Lo malo, un tema de este género que acabó imponiéndose a todos los salidos de la edición.

La cantante se mojó entonces sobre el reggaeton y lo que simbolizaba, y también abordó los géneros musicales que le gustaban y cantaría al salir del programa...

Aquel momento fue seguido de una bronca de Noemí Galera en el 24 horas. La directora de la Academia estaba enfadada por el "desprecio" que mostraban ambas hacia la letra de su canción y el género en general. Las redes también le han dado un rapapolvo...

Ana Guerra: No quiero cantar reggaeton ni que se me asocie a ello.

Also Ana Guerra: #BajitoAnaGuerrapic.twitter.com/CaFjyadqUM — USAvsSPAIN (@USAvsSPAIN) 6 de diciembre de 2018

#BajitoAnaGuerra nada, otro reggaetón. Una pena. Y los boleros, Luis Miguel y todo lo que le gustaba donde está? Ok lo malo, ok ni la hora, pero creía en un cambio. Pues no.. hay que vender. — Matias Severino (@Matiasseverino) 6 de diciembre de 2018

Yo era muy fan de ella en OT pero siempre decía que quería dedicarse a cantar boleros y a hacer musicales. En lugar de eso, no ha parado de sacar canciones de reggaeton regulero. Lo siento pero estoy decepcionada. Ah, y a cualquier cosa se le llama ya temazo... #BajitoAnaGuerra — Irenona (@Irenonaa) 7 de diciembre de 2018

Todo bien, ¿pero no era que Ana Guerra no se sentía identificada con el reggaeton ni videoclips subidos de tono ni na de eso? De lo demás, enhorabuena por el trabajo, aunque me quedo con Ni la hora #BajitoAnaGuerra — Paula Palomanes (@PaulaPalomanes) 6 de diciembre de 2018

Ana Guerra: nos han dado la canción de lo malo porque somos las guapas y sabemos bailar. Yo cuando salga no voy a hacer nada de reggaeton porque no quiero que se me vincule a ese estilo, soy más de Luís Miguel



Also Ana: hace Bajito con los Javis y Dulceida#BajitoAnaGuerra 🤷🏻 — ⭕ (@_auuurora) 7 de diciembre de 2018

#BajitoAnaGuerra Como canción, si. Triunfará, la bailaremos todos y tal. Pero es una canción simple y acaba siendo reggaeton, cosa que criticaba. Pero bueno, triunfo seguro. El tema de salir en bragas no lo entiendo jajajajaja cuerpazo q tiene la Ana! — Evitayin (@Evitayin) 6 de diciembre de 2018

Menos mal que el reggaeton no iba a ser su estil... Wait#BajitoAnaGuerra — Laura (@yoasix) 6 de diciembre de 2018

La que no quería que se la encasillase en el ámbito del reggaeton saca su segundo single #BajitoAnaGuerra y es de... REGGAETON. Una pastilla de ubicaína jefe! — L U C Í A 💫 (@Lucialmarza) 6 de diciembre de 2018

Y menos mal que ella no se identificaba con el reggaeton xddddd #BajitoAnaGuerra — Alicia Gris ⚡️ (@_Dreamalive_) 6 de diciembre de 2018