Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha comparecido en la comisión que investiga la financiación ilegal de los partidos políticos del Senado para explicar la financiación de su formación.

Durante la misma, se han emitido extractos de opiniones de Iglesias sobre Venezuela y el senador del PP Luis Aznar le ha recordado un mensaje privado que compartió el secretario general de Podemos sobre la presentadora Mariló Montero, en el que decía que "la azotaría hasta que sangre".

"Pido disculpas, siento muchísima vergüenza de haber hecho un comentario machista, aunque fuera privado", ha contestado Iglesias.

También se ha referido a una frase suya en 2014 sobre Hugo Chávez. "Me emociona hablar del comandante, se le echa mucho de menos, cuántas verdades ha dicho este hombre", pronunció entonces. "Yo he podido decir cosas que políticamente ahora no comparto, y rectificar en política está bien. Y estaré encantado de debatir en cualquier foro cosas que dije en el pasado y me equivoqué".

Photo galleryPablo Iglesias See Gallery Pablo Iglesias, sobre el "la azotaría hasta que sangre" a Mariló Montero: "Me da muchísima vergüenza" 1/ 24









Pablo Iglesias 1/ 24