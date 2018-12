Mariló Montero, sobre Pablo Iglesias: "Las disculpas no significan lo mismo que el perdón"

La elección de las palabras es importante, como ha recalcado este jueves Mariló Montero en Más de uno, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. El presentador ha entrevistado a la periodista para conocer su opinión después de que este miércoles Pablo Iglesias, líder de Podemos, se refiriera en el Senado al "la azotaría hasta que sangre" que dijo sobre ella en julio de 2016.

"Pido disculpas, siento muchísima vergüenza de haber hecho un comentario machista, aunque fuera un Telegram privado. Muchísima vergüenza", reconoció Iglesias.

"Las disculpas no significan lo mismo que el perdón. Disculparse de algo significa que no sientes lo que has hecho y perdón es que te arrepientes de algo que reconoces haber hecho", ha señalado Montero. "Él ha elegido muy bien el pedir disculpas y ha evitado pedir perdón".

La presentadora ha insistido en la falta de apoyos que sintió en su momento: "Nadie o casi nadie salió en mi defensa, en un momento en el que el Me Too estaba en plena efervescencia. Ninguna mujer, ni compañeras, ni compañeros salieron a defender lo que había dicho el señor Iglesias en una conversación privada con el señor Monedero".

"Yo en aquel momento estaba subdirigiendo La Mañana de Televisión Española y mis conversaciones con el señor Monedero se limitaban a gestionar una entrevista con el señor Iglesias. Yo jamás le di pie para que él pudiera derivar en ese tono una conversación privada, que tiene el derecho de hacerlo, evidentemente. Lo que me choca es la falta de respeto que se ha tenido hacia mí por parte del señor Iglesias, que nunca accedió a darme una entrevista. Eso es lo que a mí realmente me ofende", añadió Montero. Puedes escuchar la entrevista completa aquí.