Arkano: "Vox es puro cinismo y una representación clara de lo que es el populismo"

Guillermo Rodríguez no se corta un pelo. Al menos bajo el sobrenombre de Arkano con el que le conoce en el terreno de las batallas de gallos y el freestyle, un mundo que confiesa que se plantea abandonar pronto, después de nueve años cuando ganó el título nacional de Red Bull Batalla de Gallos, que ha conseguido en dos ocasiones y que le alzó como campeón a nivel internacional en 2009. Es difícil dejar atrás esta vertiente del rap hasta en las entrevistas, en El HuffPost le hemos planteado el reto de improvisar con 16 palabras.

El joven de 24 años tiene muy claros sus ideas sobre Trump, Pablo Casado o Vox: "Puro cinismo". Se declara abiertamente aliado feminista y asegura que la palabra "homofobia" le incomoda. Para él, los desafíos verbales del rap son una buena manera de canalizar la violencia. "Queramos o no, forma parte de la condición humana y de la vida", añade.

Sus temáticas son muy distintas sobre el papel, lejos del micrófono de la improvisación. Arkano presenta su segundo libro, Castillos en el espacio (Editorial Planeta), compuesto por poemas y relatos más íntimos a los que incluso pone música en las presentaciones. "Con los comentarios que me han hecho en entrevistas, me he dado cuenta de que cuando rapeo suelo estar más en el mundo exterior, es decir, causas sociales o cosas que veo que me impactan", detalla.

Es absurdo querer poner límites al arte o al humor"

"La música es mi medio natural, aunque sí le he cogido el gustillo a la literatura. En mis dos libros [Asalto al vacío y Castillos en el espacio] hablo de dos mundos totalmente diferente", recalca. En este último trabajo, también hay referencia a las batallas de gallos de RedBull que le dieron a conocer al gran público.

Precisamente fue en una de esas batallas, donde recibió numerosos comentarios por besar a su contrincante, Blon, al que también le ha dedicado un texto dentro de su libro y que le motivó a hacer la canción Único, contra la homofobia. "Veo ese momento como puro amor, al fin y al cabo, es un beso contra la injusticia. Es de los pocos besos que no acaban en tragedia, en el sentido del amor en general, pero lamentablemente todavía hay mucho que hacer en el terreno del colectivo LGTBI", señala.

Con respecto a la libertad de expresión, dice que la autocensura está muy presente en su día a día. "Intento que no esté, pero mira las cosas que están pasando, que a un rapero [Valtonyc] se le quiera privar de su libertad por decir lo que piensa. Creo que toda la sociedad tendría que quejarse de esto porque es absurdo querer poner límites al arte o al humor", se queja el rapero.

Al movimiento feminista, decirle que aquí tiene un aliado"

Sobre las declaraciones de Joaquín Sabina en El País Semanal en las que dijo que el rap "se ha ido convirtiendo con los años en poesía de analfabetos y para analfabetos que habla fundamentalmente de quién la tiene más larga", dice que el cantautor tendría que profundizar más en el género. "Creo que no lo ha dicho a malas, creo que ha sido desconocimiento, que conoce cuatro pinceladas de este movimiento y lo ha soltado así, además creo que hay un salto generacional, igual que cuando surgió el rock conectaba con las generaciones más jóvenes de esa época", añade.