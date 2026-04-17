Bolaños tira de hemeroteca tras conocer el pacto PP-Vox en Extremadura: "Ojalá me hubiera equivocado"

El nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura ya es (casi) una realidad. Ambas formaciones políticas alcanzaron este jueves un acuerdo para formar un Ejecutivo en el que María Guardiola será la presidenta del Ejecutivo autonómico y Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

La intención es que el pleno de investidura se celebre el martes 21 y miércoles 22 de la próxima semana y que María Guardiola sea reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura el viernes 24 de abril.

El pacto no le ha salido gratis al PP. El acuerdo programático que ha firmado con los de Abascal habla de combatir la inmigración ilegal, de "prioridad nacional" en muchas políticas o de rebaja de impuestos. "Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional", señala uno de los puntos pactados.

Sumar, Podemos e IU han tildado este viernes de "racista" e "infame" el acuerdo y el PSOE, que estrena nuevo liderazgo regional con Sánchez Cotrina, asegura que es un "bloqueo al avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos".

También se ha pronunciado sobre este acuerdo el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. En un tuit publicado en su cuenta oficial en X, ha escrito: "Esto le dije a la portavoz del PP hace dos días. Lamentablemente, la bola de cristal funcionó adecuadamente. Ojalá me hubiera equivocado".

Bolaños acompaña el texto con esta interpelación a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja el pasado miércoles. "¿Cómo van esas negociaciones para conformar gobiernos reaccionarios en diferentes Comunidades Autónomas? ¿Van a pasar por el aro del todo, una parte...? ¿Cuántos recortes van a sufrir los ciudadanos de Castilla y León, Extremadura o en otras regiones en los que se está negociando? Mire, señoría, no haga usted el ridículo comparándonos con Orban. Son ustedes los que negocian con ellos", le dijo.

Ester Muñoz ha respondido al tuit del ministro de una manera rápida y contudente: "Félix, hay que venir llorado de casa. Los extremeños querían un gobierno de derechas, y ya lo tienen. Los extremeños no querían al PSOE corrupto y negligente a los mandos de su región. Gana Extremadura, pierde el PSOE. Vais de derrota en derrota hasta que el Orban del sur caiga. No se trata de que aciertes o te equivoques, se trata de que perdisteis las elecciones".