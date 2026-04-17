Los historiadores del arte coinciden tras la imagen de Trump como Jesús: "Es IA de la peor calidad, lo más interesante sería saber qué instrucciones le dio a ChatGPT para crearla"

La polémica imagen en la que Donald Trump aparece representado como una figura similar a Jesucristo sigue generando debate. La ilustración, difundida y posteriormente eliminada por el propio Trump en su red social, lo mostraba envuelto en luz divina mientras "curaba" a un hombre enfermo.

Desde las figuras más conservadoras hasta aquellas voces más progresistas criticaron el contenido. Algunas de ellas fueron Marjorie Taylor Greene, o Bernie Sanders, quien calificó la publicación de "desquiciada". Trump, por su parte, negó cualquier intención religiosa: aseguró que simplemente era el mismo "como médico" y eliminó la imagen para evitar confusiones.

Con el paso de los días, la atención se desplazó a un detalle, una figura alada con cuernos que aparece sobre Trump, la cual algunos usuarios la interpretaron como un demonio, incluso comparándola con personajes de ficción o figuras satánicas.

Sin embargo, expertos en historia del arte han rebajado esas teorías. La profesora Liz James, de la Universidad de Sussex, sostiene en una entrevista con el medio británico Independent que la supuesta criatura tiene una explicación mucho más mundana: podría tratarse de una representación mal generada de la corona de la Estatua de la Libertad.

Según explica, las "puntas" que muchos interpretan como cuernos coinciden con los rayos de la corona, un símbolo clásico de libertad global. Las supuestas alas, añade, podrían ser banderas o incluso una estética cercana a superhéroes como Thor.

Publicación de Trump Truth Social

"Una chapuza de IA"

Lejos de ver simbolismo religioso o satánico, los especialistas coinciden en algo más simple: la imagen es técnicamente pobre. James la describe como una "estampa de oración de mal gusto" y afirma sin rodeos que "es una chapuza de IA de la peor calaña; lo más interesante es qué instrucciones se le dieron a ChatGPT para producirla".

Otro historiador del arte estadounidense, que prefirió mantenerse en el anonimato, coincide en esa línea. Para él, la escena se parece más a "un grupo de superhéroes de Hollywood" que a cualquier tradición seria del arte religioso.

Referencias reales… pero mal ejecutadas

Aunque algunos usuarios han comparado la imagen con representaciones clásicas del demonio —como las figuras con cuernos en El Juicio Final de Giotto— los expertos creen que la conexión es forzada.

También se han señalado paralelismos con composiciones barrocas como las de Andrea Pozzo, llenas de cielos abiertos y figuras flotantes. Pero en este caso, dicen, el resultado carece de calidad artística.