Hacienda confirma cómo puedes deducirte la cuota del gimnasio en la declaración de la renta y qué comunidades lo permiten

La cuota del gimnasio te permite ahorrar en la renta en algunos casos

La declaración de la renta siempre ofrece una buena oportunidad para ahorrar dinero gracias a las deducciones fiscales. Aunque no estés obligado a presentarla, merece la pena que eches un ojo a las desgravaciones a las que tienes derecho.

Algunas de las deducciones más conocidas son las del alquiler de vivienda, las relacionadas con los gastos escolares o las de rehabilitación de tu casa por obras de eficiencia energética.

Muchas de las deducciones dependen de la comunidad autónoma en la que vives, ya que no todas son estatales. En este sentido, hay una que puedes aplicar si vas al gimnasio, dependiendo del lugar en el que residas.

Las cuotas del gimnasio son gastos deducibles en tres comunidades autónomas. Si es tu caso, no olvides introducir la deducción en la casilla adecuada para poder ahorrar gracias a este gasto. El objetivo de las comunidades que permiten este ahorro fiscal es fomentar la actividad deportiva.

Comunidades autónomas en las que puedes deducir el gimnasio

Las comunidades que permiten la deducción del gimnasio en la renta son Andalucía, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Esto es lo que puedes ahorrar en cada una de ellas:

Andalucía: la cuantía es del 30% de los gastos satisfechos en actividad deportiva, lo que incluye gimnasios, abonos a centros deportivos y actividades deportivas organizadas. El máximo es de 150 euros al año por contribuyente.

la cuantía es del 30% de los gastos satisfechos en actividad deportiva, lo que incluye gimnasios, abonos a centros deportivos y actividades deportivas organizadas. El máximo es de 150 euros al año por contribuyente. La Rioja: las deducción es del 30% de lo invertido en gastos deportivos, con un máximo de 300 euros al año. Incluye gimnasios y centros deportivos.

las deducción es del 30% de lo invertido en gastos deportivos, con un máximo de 300 euros al año. Incluye gimnasios y centros deportivos. Comunidad Valenciana: puedes deducir hasta el 30% de las cuotas pagadas por la práctica deportiva, con un máximo de 150 euros al año. Esto incluye tanto el gimnasio como las actividades deportivas federadas.

Como puedes ver, no sólo ahorras gracias al gimnasio. Si estás en una actividad deportiva federada también tienes la opción de desgravarte el dinero que inviertas en ello.

Cómo aplicar la deducción del gimnasio en la renta

Para aplicar esta deducción tienes que dirigirte al apartado de desgravaciones autonómicas y buscar la casilla de actividades deportivas. Dependiendo de la comunidad autónoma será una en concreto.

Si quieres beneficiarte de esta deducción debes guardar las facturas o los recibos de las domiciliaciones bancarias que acrediten el gasto, ya que Hacienda puede pedírtelo más adelante para que justifiques la desgravación.

Recuerda que tienes a tu disposición un simulador de Hacienda para saber cuál va a ser tu resultado de la declaración de la renta antes de acceder al borrador.