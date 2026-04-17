Pedro Piqueras dice con toda claridad lo que piensa sobre Belén Esteban tras todo lo que se dijo de ellos

El periodista Pedro Piqueras ha aclarado los rumores que señalan desde hace tiempo que veía con malos ojos el programa Sálvame y a colaboradores del mismo como Belén Esteban.

El origen de esos rumores se remontan a los peores momentos de la pandemia, cuando los protagonistas de Sálvame daban paso a los informativos de una manera muy desenfadada y poco acorde con las trágicas noticias sobre el Covid que tenía que transmitir Piqueras, cuyas caras serias y molestas al ver el panorama dieron mucho de qué hablar entonces.

En una charla en Universidad Online UTAMED, el periodista ha señalado: "Alguna vez han sacado por ahí que yo estaba enfadado con los de Sálvame, con los pasos que me daban y tal. La verdad es que era un poco bochornoso algunas veces".

"Pasapalabra' me gustaba mucho más"

"Pasapalabra me gustaba mucho más, pero mira, se fue. Eso fue un desastre para nosotros. Yo tengo que entender claramente que para poder hacer información tiene que haber programas que sustenten la cadena", ha subrayado.

"Telecinco es una empresa estupenda y que ha tenido unos beneficios increíbles a lo largo de la historia, pero yo nunca tuve un enfrentamiento con la gente de Sálvame porque creo que cumplían su función, que era entretenimiento, burdo a veces, pero te puedo asegurar que cuando decían: 'No es que Piqueras está enfadado con Belén Esteban'. Belén es un encanto, no os podéis imaginar", ha afirmado.

"Allí hace lo que le piden y hacen el papel y tal. Es que aquello es como un circo, como un circo donde pasan los payasos, donde pasan... todo. Bueno, pues aquello es así. Y a mí me ha gustado mucho estar en esa empresa. Lo digo de verdad", ha insistido.

"Me enfadé con 'Sálvame"

En una entrevista en Telemadrid en diciembre, Piqueras también reconoció que se molestó con aquellos pases que le hacían desde Sálvame en la pandemia: "Me enfadé con Sálvame. La cifra de muertos era casi de un millar".

"Yo estaba esperando a que me dieran paso, y lo que veía era una serie de gente que estaba bailando, estaba haciendo tal... y yo en ese momento me quedé como diciendo '¿pero por qué no me dan paso ya?'", señaló.

Aquellas transiciones, según Piqueras, provocaban que los espectadores de Telecinco vivieran "una doble realidad: la realidad de Sálvame y la realidad de lo que estaba ocurriendo en España". Asimismo, ha apuntado que "es bastante duro dar una noticia de estas cuando estás precedido por lo que he contado".