Quienes este miércoles se esperaran volver a ser testigos de una actuación estelar de Amaia y Alfred durante la gala de Navidad de Operación Triunfo 2018 (La 1) se llevaron seguramente un buen chasco. Los artistas, que se conocieron e iniciaron una relación durante la anterior edición del programa, han roto recientemente y ese distanciamiento quedó palpable durante la noche.

Primero, durante la actuación del catalán, que cantó uno de los temas de su disco, Et vull veure, que escribió precisamente para Amaia. Algunos se esperaban que la pamplonica se uniera a él en el escenario, pero no ocurrió. Alfred lo solventó enlazando la canción con Wonder.

¿Os ha gustado el Medley que he hecho en la Gala de Navidad de @OT_Oficial? Aquí la podéis ver: https://t.co/o8CJaO8Hnm Pronto podréis escuchar todos los temas de "1016" en directo en vuestras ciudades. 📸: @JoseIrunFoto 🕺🏼: @mekkdespic.twitter.com/SsNTJ4a9nX — alfredgarcia (@alfredgarcia) 26 de diciembre de 2018

Cuando llegó el turno de Amaia, su elección musical dejó a muchos alucinados. Interpretó al piano Perdona (sí que sí), su colaboración con Carolina Durante, grupo con cuyo cantante (Diego Ibáñez) se la relaciona sentimentalmente.

El detalle dejó ojipláticos a muchos fans, que lo interpretaron como todo un desplante musical: