La sonada ruptura entre Amaia y Alfred deja dos protagonistas involuntarias: una para bien y otra para mal

Ha ocurrido. Es oficial. Alfred y Amaia han roto, según ha informado en exclusiva la revista Lecturas.En las imágenes se puede ver cómo el joven catalán llora desconsolado mientras la de Pamplona intenta poner tierra de por medio.

La citada revista recoge la tensa conversación entre los últimos representantes de España en Eurovisión. "Yo se muy bien lo que hago", repetía Amaia, que acabó la conversación con Alfred y se marchó en un taxi.

Aquí puedes ver las imágenes.

Me flipa el reportaje de la ruptura de Almaia. Parece una fotonovela. Mis felicitaciones al fotógrafo y, por supuesto, a Dulceida en el papel de amiga que va a decirte "Tía, no te rayes" cuando más jodido estás en la vida. pic.twitter.com/lwPtTm8d20

Durante la mañana del miércoles, Almaia ha sido tendencia en Twitter y muchos se han acordado de dos personas: Dulceida y Chenoa.

Dulceida aparece como guess star en la ruptura de Amaia y Alfred y es que todos estaban en la misma gala en Barcelona. En las imágenes de Lecturas se puede ver cómo la influencer apoya en todo momento al cantante, que parece no encontrar consuelo.

Y luego han llegado los memes. Muchos han comparado a Alfred con Chenoa y aquella mítica escena del chandal, cuando anunció que había roto con David Bisbal.

No es por ser mala ni nada, pero..... Alfred is the new Chenoa #Almaia