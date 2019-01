El indignado tuit de Irene Montero: "Lo que no hagan los jueces lo haremos las mujeres"

Irene Montero ha escrito un indignado tuit en su cuenta de Twitter después de conocerse que la Audiencia de Navarra ha decidido por dos votos a uno mantener en libertad provisional a los miembros de La Manada.

El abogado de cuatro de los cinco acusados ha contado en El Programa de Ana Rosa (Telecinco) que hasta dentro de un año no se conocerá la sentencia del Supremo.

"Otra vez la decisión sobre #LaManada indigna a la España feminista que no quiere que nos maten ni nos violen por ser mujeres. La ONU insiste: con justicia patriarcal no hay igualdad. Frente a todas las violencias machistas, lo que no hagan los jueces lo haremos las mujeres", ha escrito la política de Podemos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido muy duro también y ha asegurado que "La Manada lleva toga" en Twitter.

Otro de los políticos que también ha mostrado su disconformidad con la sentencia es Alberto Garzón, líder de IU, que ha afirmado que queda mucho camino por recorrer para "eliminar el machismo de las leyes, las instituciones y de la vida".