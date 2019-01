La sincera carta de Idoia Mendia tras su polémica foto con Arnaldo Otegi

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha respondido este viernes a las críticas recibidas por hacerse una foto en el periódico El Diario Vasco en la que aparece en un brindis con el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi. Esta imagen provocó la baja del partido de José María Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996.

Mendia ha publicado en su blog un post llamado Nuevos fariseísmos, nuevos populismos. La líder de los socialistas vascos ha reconocido que no ha pasado por una buena temporada. "Han sido días duros, en los que he tenido que leer y escuchar acusaciones gruesas, que no me afectan en lo personal, porque una ya ha visto de todo a estas alturas", ha lamentado.

Después de mucho reflexionar, he decidido escribir sobre el reportaje navideño junto a otros líderes políticos vascos, convencida de que muchas de las críticas lanzadas contra mi partido (y especialmente contra mi) merecían una respuesta. https://t.co/ZvRxgZ0qhh — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) 4 de enero de 2019

La dirigente socialista vasca se ha mostrado indignada con las críticas recibidas. "Me indignan en la medida que cuestionan, muchas veces desde la cómoda distancia, el compromiso ético y democrático del partido que lidero, de mis compañeros y compañeras, de una organización centenaria que ha tenido que aguantar lo que no está escrito por hacer política en este país", ha escrito.

Mendia ha realizado una defensa del papel histórico del PSE en su trabajo contra el terrorismo y por la convivencia en Euskadi. "Socialismo es sobre todo profundas convicciones defendidas a lo largo de tres siglos. Y en el caso del socialismo vasco es sufrir, luchar y vencer a dos dictaduras en los últimos 70 años: la dictadura de Franco y la dictadura de ETA".

Que hoy partidos como Sortu o EH Bildu estén en las instituciones defendiendo con la palabra sus ideas es una victoria de la democracia" Idoia Mendia

La líder de los socialistas vascos ha reafirmado su "compromiso con el escrupuloso respeto a los derechos humanos de todas las personas y con las víctimas, que está probado por los hechos y avalado por mi gestión política".

Aquí puedes leer la carta completa de Idoia Mendia: