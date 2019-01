LaSexta se disculpa con los vecinos de Lleida por lo que se vio en este reportaje sobre el tiempo

LaSexta Noticias, el informativo de LaSexta, informó este miércoles de la ola de frío polar que ha entrado este jueves por la Península y que, si usted ha salido de casa, ya habrá notado.

Bajada de temperaturas, viento y oleaje, pronosticaba la pieza que elaboró este informativo donde también se coló un error por el que la cadena de Atresmedia se disculpó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Porque en un momento de la misma se informó de que "en puntos de la costa de Lleida las olas han superado los 6 metros de altura".

LASEXTA.COM Informativo de LaSexta Noticias.

Error que un usuario de Twitter se encargó de señalar: "Desde luego, si como dice LaSexta, va a haber olas de 6 metros en Lleida, será digno de ver".

Desde luego, si como dice @sextaNoticias va a haber olas de 6 metros en Lleida, será digno de ver. — Adam Perez (@adanjordi) 9 de enero de 2019

La cadena contestó con humor: "Perdón a todos los vecinos de Lleida. Para que las olas llegaran a vuestra provincia, tenemos claro que deberían ser de más de 6 metros".

Perdón a todos los vecinos de Lleida. Para que las olas llegaran a vuestra provincia, tenemos claro que deberían ser de más de 6 metros 🙏 — laSexta (@laSextaTV) 9 de enero de 2019

El propio usuario quiso quitarle hierro al asunto: "Nah, ha sido gracioso, hombre".

Nah, ha sido gracioso hombre! — Adam Perez (@adanjordi) 9 de enero de 2019

Aunque alguno quiso echarle humor con algún que otro meme:

Como no es la primera vez que pasa, un personaje de Lleida va ha hacer una campaña de venta de chapas para poder pagaros unas clases geografía básica. pic.twitter.com/nPtJya5dOc — 🎗 Josep M. (M. de Manuel) 🎗 (@jm_labrador) 10 de enero de 2019

Hasta el propio redactor ha querido disculparse por lo sucedido: "Los periodistas somos humanos y en ocasiones las prisas nos hacen cometer errores. El mío de hoy ha sido garrafal. No me dio ni tiempo a firmar el vídeo pero no me escondo. Mis disculpas a los gerundenses por arrebatarles su costa y a los leridanos por adjudicársela".

Los periodistas somos humanos y en ocasiones las prisas nos hacen cometer errores. El mío de hoy ha sido garrafal. No me dio ni tiempo a firmar el vídeo pero no me escondo. Mis disculpas a los gerundenses por arrebatarles su costa y a los leridanos por adjudicársela 🤦🏻‍♂️🙏🏼 https://t.co/stqlKp8bXt — Daniel Téllez (@dtellez) 9 de enero de 2019