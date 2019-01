La guerra entre Miriam Saavedra y Sofía Suescun continúa en 'Sálvame': "Es una falsa"

Miriam Saavedra ha cargado fuertemente contra Sofía Suescun en la edición de 'Sálvame' de este viernes viviendo un nuevo momento de tensión. La peruana se ha encendido y no se ha cortado ni un pelo a la hora de valorar la actitud que está llevando la hija de Maite Galdeano.

"Vengo cargadita, veo los 24 horas y me parece que la chibola cobarde quiere victimizarse utilizando a su muñeco de feria, y ese va a ser Alejandro, hasta llegar a la final. Es lo único que quiere", ha dicho Miriam Saavedra, que ha continuado llamando a Albalá "maldito muñeco".

Miriam Saavedra durante su dura intervención.

Ya para rematar su intervención, Saavedra ha hecho quizás su declaración más dura: "Dice que la da tanta pena decirle que no le ama, pero no le da pena decirle que no sirve, que es un muchacho inservible. Es una falsa y no me gusta nada".

(Mira aquí el vídeo del momento)

Todo esto viene después de que Alejandro Albalá se hubiera declarado a Sofía Suescun en una noche que ha estado repleta de momentos de tensión en la casa. Cuando parecía que la reconciliación entre ambos estaba más cerca, Suescun, entre lágrimas, le ha rechazado: "Me duele decirle que no podemos estar juntos".