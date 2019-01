El gran cabreo de Pedrerol en 'El Chiringuito': "Haremos una queja formal"

El gran cabreo de Pedrerol: "Haremos una queja formal"Josep Pedrerol ha cargado en El Chiringuito de Jugones (Mega), contra Mediapro y LaLiga —dueños de los derechos televisivos del fútbol en España— por lo que considera que es "censura".

Y es que el presentador ha criticado que en el resumen del partido entre el Levante y el Barcelona (2-1) de la Copa del Rey, no se incluyesen unas imágenes en las que se ve cómo dos futbolistas del Barça simulan a la vez una agresión por parte de un jugador rival. Un vídeo que ha sido lo más comentado del encuentro en redes sociales.

"No penséis que nosotros no metemos la imagen de Busquets, son ellos los que intentan, de vez en cuando, manejar la información aunque no lo consigan. Desde Atresmedia haremos una queja formal a Mediapro porque esto no es dar la información completa. No pueden censurar imágenes y creo que Mediapro está censurando imágenes para los espectadores, que tienen derecho a verlas", ha dicho Pedrerol, visiblemente cabreado.

Y ha añadido: "¿Cómo se puede explicar que no te manden la imagen de la que todo el mundo habla?".

Además, ha denunciado que han pedido expresamente las imágenes y la respuesta que han recibido es que no las iban a mandar: "No se van a ver ni en El Chiringuito, ni en Jugones, ni mañana en Cuatro...".