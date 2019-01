'Baby Shark' debuta en la lista Billboard y ya está de 32

En el número 1, Halsey con Without Me. En el puesto número 2, Ariana Grande con Thank U, Next... Y en el número 32, como gran novedad de la semana, Baby Shark de Pinkfong.

La canción infantil, que muchos conocen en su versión en español Tiburón Bebéy que todos hemos tarareado alguna vez (o lo haremos en algún momento de la vida), se ha colocado este sábado en la lista Billboard Hot 100 —los sencillos más vendidos en Estados Unidos— y se ha convertido en la mejor entrada de la semana. ¡Casi nada!

Billboard Top 100 de Billboard a 12 de enero de 2019.

La canción no es ninguna novedad: lleva taladrando tu cabeza en YouTube desde el 25 de noviembre de 2015 y acumula desde entonces más de 159 millones de reproducciones. Lo que es nuevo es este logro, que parece el empujón que necesitaba para terminar de entrar definitivamente en nuestras vidas.

La compañía coreana Pinkfong, especializada en canciones infantiles, está detrás de la versión de la lista Billboard, pero no es la autora del tema. Antes de ser un hitazo, Baby Shark era una simple canción infantil, para campamentos y patios de colegio, de éxito discreto. Su funcionamiento era simple. Según cuentan en The Daily Dot, es el típico tema para cantar en grupo y que cada uno de los integrantes vayan añadiendo un miembro de la familia mientras bailan: del tiburón bebé al Tiburón abuelo.