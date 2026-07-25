Karolina, la leñadora de 24 años que ha batido dos récords del mundo con el hacha: "La gente de ciudad me mira raro"

Se llama Karolina Urbanova, tiene 24 años, viene de batir dos récords mundiales y siente que la gente le "mira raro". La historia de esta joven checa se entiende un poco mejor cuando se detalla que es leñadora de competición.

Su doble hito ha llegado este fin de semana en el Mundial que se ha celebrado en Hatward (Wisconsin, EEUU). Allí, Karolina se midió con unas 40 mujeres y a 66 hombres. Porque aunque las pruebas se separaban por sexos, también había eventos mixtos.

Tras su éxito en el campeonato, la joven leñadora nacida en República Checa a comienzos de siglo (y milenio) habló con la BBC sobre lo conseguido y especialmente sobre la lucha contra los prejuicios. "Tal vez había unas tres chicas practicando este deporte en Europa cuando empecé. Cuando les contaba a la gente de la ciudad que cortaba leña casi todos los días, me miraban raro".

En el fondo, algo admite, porque ella misma señala que su deporte "me hace diferente... así que es lo que es".

Reconoce que empezó por casualidad, cuando personas cercanas empezaron a recomendarse este mundillo. Años después, es una referencia global. No en vano, suma fuerza y velocidad y acaba de demostrarlo de la mejor manera.

En la categoría femenina de corte de bloques verticales, logró rebajar casi dos segundos la anterior plusmarca, dejando el troceado de un madero de pino blanco de 22'8 centímetros en 19'38 segundos. Algo parecido consiguió en la categoría de mano por debajo del brazo, consistente en cortar a hachazos de forma vertical y situada por encima un leño enorme colocado entre sus pies. Los 28 centímetros de grosor quedaron partidos en 21'28 segundos, casi tres menos que el anterior top mundial.

Un doble hito para expandir la cultura y la práctica del corte de leña en su República Checa natal, donde sigue siendo una actividad prácticamente desconocida en su vis deportiva. Pero paso a paso ella se va haciendo un hueco e incluso en YouTube ya resulta fácil encontrar sus logros.