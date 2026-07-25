La propietaria de un apartamento alucina al ver cómo lo han dejado un grupo de jóvenes

La buena educación es un valor al alza en los tiempos que corren. Con la llegada del verano se disparan las reservas de alojamientos turísticos, donde muchos buscan pasar unos días de descanso y desconexión.

Los propietarios de apartamentos turísticos a menudo alucinan al ver el estado en el que los dejan algunos huéspedes. En muchas ocasiones, se asocia a los jóvenes con el desorden y la mala educación.

El siguiente testimonio tira por tierra esta idea. Una mujer propietaria alquiló su vivienda a un grupo de seis chicos jóvenes y la imagen que se llevó al finalizar la estancia no pudo ser mejor.

"Os quiero dar las gracias por dejar el apartamento como lo habéis dejado", apunta esta mujer en un vídeo de TikTok, donde además afirma que "la educación se saca de casa". En las imágenes se ven las habitaciones perfectamente recogidas y las sábanas quitadas de las camas listas para meterlas en la lavadora.

"Han fregado hasta el suelo", apunta la propietaria. Además, señala que el baño está perfectamente recogido, como también lo están la cocina y el salón-comedor. "Ole por vosotros, ole por vuestros padres", agradece la mujer a sus huéspedes. "Os esperamos el año que viene", concluye.

Las condiciones mínimas

Al finalizar un contrato de alquiler, el inquilino debe devolver el apartamento en unas condiciones razonables de limpieza y conservación. Esto significa que la vivienda debe quedar libre de basura, objetos personales y suciedad acumulada, permitiendo que pueda ser ocupada nuevamente sin necesidad de una intervención extraordinaria.

La cocina, los baños, los suelos y las superficies deben encontrarse limpios, aunque no necesariamente en estado impecable o como recién estrenados. Además, el inmueble debe entregarse sin desperfectos causados por un uso inadecuado.

También es importante que el apartamento se encuentre vacío, salvo aquellos muebles o enseres que ya formaran parte de la vivienda cuando se alquiló. El inquilino debe retirar todas sus pertenencias antes de entregar las llaves y dejar accesibles los elementos incluidos en el inventario inicial.