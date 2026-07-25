Prisión provisional para un hombre por agredir con una piedra a su expareja en Málaga: la víctima sufrió una brecha en la cabeza

Un hombre ha ingresado en prisión provisional acusado de agredir a su expareja en la localidad malagueña de Benamocarra, después de presuntamente golpearla con una piedra en la cabeza y causarle varias lesiones. La Guardia Civil lo detuvo poco después de los hechos y el juzgado ha acordado su ingreso en la cárcel mientras avanza la investigación, según informa EFE.

Según han confirmado fuentes de la investigación, el arrestado permanece en prisión con medidas de protección para la víctima, cuya situación continúa bajo seguimiento.

La víctima fue trasladada al hospital con una brecha en la cabeza

Tras la agresión, la mujer fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital de la Axarquía.

Presentaba una brecha en la cabeza, además de lesiones en los hombros y los brazos, de acuerdo con la información adelantada por Málaga Hoy y confirmada posteriormente por fuentes de la investigación.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la víctima ni sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La investigación ha sido asumida por la Guardia Civil, que procedió a la detención del presunto agresor tras los hechos.

Posteriormente, el hombre pasó a disposición judicial y el juez acordó su ingreso en prisión provisional, además de imponer las correspondientes medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima.