Marlaska admite que la evolución de los incendios en Madrid y Ávila "no ha sido positiva" y pide seguir todas las órdenes de evacuación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicaror Sen, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este sábado que la evolución de los grandes incendios que afectan a las provincias de Ávila y Madrid ha sido desfavorable durante la jornada debido a unas condiciones meteorológicas especialmente complicadas.

El responsable de Interior ha pedido a la población que siga en todo momento las instrucciones de las autoridades para no poner en riesgo ni su seguridad ni la de los cientos de profesionales que trabajan sobre el terreno.

"Hoy no ha sido un día positivo", ha afirmado Marlaska tras presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), celebrada en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), en declaraciones publicadas en EFE.

El viento sigue complicando la lucha contra el fuego

El ministro ha explicado que las condiciones meteorológicas continúan siendo uno de los principales obstáculos para controlar los incendios. "Las condiciones meteorológicas han sido absolutamente difíciles", ha señalado, en referencia a una jornada marcada por el viento cambiante, que favorece la propagación de las llamas y dificulta tanto el trabajo de los medios terrestres como las operaciones de los medios aéreos.

Aunque las temperaturas han descendido respecto a días anteriores, los servicios de emergencia mantienen la máxima cautela porque la evolución del viento puede modificar rápidamente el comportamiento del incendio.

Llamamiento a respetar evacuaciones y confinamientos

En su comparecencia ante los medios, Marlaska ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Ambos han lanzado un mensaje conjunto dirigido a la población de las zonas afectadas: respetar todas las órdenes de evacuación y confinamiento dictadas por las autoridades.

Han insistido en que regresar a las viviendas sin autorización o incumplir las indicaciones de los equipos de emergencia puede poner en peligro tanto a los vecinos como a los profesionales que participan en las labores de extinción.

El objetivo, han subrayado, es garantizar la seguridad de la población y permitir que bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y el resto de servicios desplegados puedan trabajar con las máximas garantías.

Las declaraciones de Marlaska llegan en una jornada en la que los incendios continúan afectando a decenas de municipios de Madrid y Ávila, con miles de personas evacuadas o confinadas y un amplio dispositivo que sigue luchando para contener el avance del fuego.