Aldo, 75 años, campeón mundial de apnea: "Mi pasión comenzó en un velero en el Caribe. A día de hoy puedo pasar cinco minutos en el agua sin respirar"

"El secreto es mi hijo, mi entrenador mental. Soy su laboratorio". Aldo Cacco tiene 75 años y es capaz de aguantar más de cinco bajo el agua sin respirar. Según él mismo cuenta a Corriere del Veneto, todo cambió hace unos años, durante unas vacaciones en barco, cuando descubrió su pasión. Antes, estudió farmacia y trabajaba dispensando medicamentos.

Tal y como reza la publicación, en los recientes Campeonatos del Mundo Masters el protagonista ha ganado dos medallas de oro, una de bronce y el récord mundial en el sprint 4x50. Todo esto después de descubrir el apneismo a los cincuenta años y tras dejar en 2025 las dos farmacias construidas a lo largo de los años en Mogliano Veneto (Treviso, norte italiano). En la actualidad, sigue formándose a través de la asociación Apnea Doc Chioggia.

"Mi medicina, hoy, es contener la respiración", celebra, en conversación con el medio de comunicación. "Ocurrió casi por casualidad", prosigue. "Fui a nadar a la piscina y un día vi a un chico haciendo unas vueltas de apnea. Había sido uno de mis jugadores cuando entrenaba un equipo de voleibol. Me invitó a intentarlo. Ese día estuve tres minutos bajo el agua sin respirar. Pensaba que era imposible. Desde entonces nunca he parado", explica, claramente emocionado.

El italiano cuenta que el mar no formó parte de su infancia. De hecho, sus padres lo llevaban a la montaña "para respirar aire puro". Todo cambió entrados los cincuenta cuando descubrió su pasión gracias a los viajes con amigos en barco.

"Hemos navegado por el Caribe, el Pacífico y muchos otros lugares maravillosos. En cierto momento me dije a mí mismo que no podía seguir observando ese mar solo desde la superficie. Así que empecé un curso de apnea. Tenía más de cincuenta años", confirma.

Desde entonces, no ha parado de ganar campeonatos de calado mundial. Tal y como él mismo cuenta, en 2024, en Belgrado, llegó el primer título mundial en apnea estática. Al año siguiente, en Atenas, también gané en apnea dinámica y sprint. Este año, en el Campeonato del Mundo en Serbia, llegaron dos oros más en los sprints 2x50 y 4x50, con récord mundial, además del bronce en apnea estática.

"En la apnea estática, puedo superar los cinco minutos sin respirar. En esa dinámica camino hasta 150 metros con una sola respiración. Pero lo más difícil no es la parte física: es convencer a la mente de que guarde silencio cuando el primer instinto sería volver a respirar. Este es el verdadero desafío", asegura.