Maria Antonietta, 101 años, sobre si se vivía mejor antes: "Mejor con nada. Nunca estamos satisfechos: si tenemos un dedo, queremos cuatro"

Se llama Maria Antonietta. Su nombre rezuma historia, pero ella misma también lo hace. A sus 101 años, esta veterana mujer de Cerdeña es una fuente de sabiduría y, de paso, protagonista de la última entrega del canal de YouTube Proyecto Happiness.

En un reportaje sobre la vida centenaria, Maria Antonietta mantiene una actitud positiva ante la vida, con hábitos tan consolidados como "un buen vaso de vino tinto" y café.

Las fuerzas ya no son las mismas, claro, pero sí "las ganas de comer; no me salto ninguna comida". Tanto que admite que "no le hago ascos a nada, salvo a las patatas crudas".

Bromas aparte, esta anciana italiana admite que en su juventud los tiempos eran más difíciles y "no se podía decir qué te gustaba comer, porque no era posible; lo que había tenía que gustarte". De los años de la guerra y posteriores rememora que "no había muchas cosas, pero no nos faltaba nada", apoyada su familia en un huerto para asegurar los alimentos básicos. En realidad faltaba el agua en casa, por lo que les tocaba ir al río y traerla en cántaros colocados en la cabeza, una imagen que resultará familiar a los más veteranos de muchas casas no solo en la gran isla italiana, sino en España y tantos otros lugares.

"Hoy se puede vivir bien en cualquier casa porque ahora hay de todo", admite, pero deja claro de inmediato que entre antes y ahora, "era mejor sin nada... porque nunca estamos satisfechos". "Si nos dan un dedo queremos la mano entera, ¿o no?".

Preguntada por su secreto para llegar a los 100 años, lo tiene más que claro: "Trabajar". Y sobre su edad no duda en afirmar que "mis años tengo, pero no me siento vieja". No me gusta mirarme al espejo, pero me veo aunque no me vea. Y para la edad que tengo no me puedo quejar", concluye al respecto, con una lucidez y un humor envidiables.