Pide permiso a la comunidad para un toldo, cubre su pérgola de madera y ahora la Justicia le obliga a retirarla

La pelea entre vecinos por las pérgolas, los toldos y todo tipo de elementos de protección y decoración de las terrazas siempre dan juego. Especialmente cuando llegan las tan temidas reuniones de vecinos de la comunidad. En Granada se ha vivido un episodio especialmente llamativo que ha obligado a intervenir a la Justicia ordinaria.

Tal y como detalla el portal especializado en asuntos legales Economist Jurist, la Audiencia Provincial de Granada ha fallado en contra de un propietario que había cubierto la pérgola de madera instalada en el patio de su vivienda. El problema es que la comunidad inicialmente solo le había dado el visto bueno a la instalación de la estructura, no a la cubierta como tal.

La junta de propietarios acordó que el propietario del bajo instalara una "estructura desmontable en madera y toldos beige 2038, a semejanza de los patios contiguos al suyo".

Por ello, el tribunal granadino merca en su sentencia que el afectado debe retirar la cubierta de la pérgola o, como solución alternativa, sustituir la misma por un toldo en color beige, tal y como habían señalado los restantes propietarios para no romper la estética del bloque.

La sentencia recogida por el citado portal incide en que los propietarios acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal (la básica para las comunidades de vecinos) deben limitar sus actuaciones a lo que haya autorizado la propia comunidad. Deja claro la Audiencia Provincial de Granada que esto no ocurrió.

El asunto llegó a la Justicia porque antes hubo 'lío de vecinos', una vez que el afectado optó por incumplir lo acordado y construir una pérgola con estructura de pilares y vigas de madera maciza. Además, en lugar de optar por los citados toldos beige, se decidió por unas tablas de madera., con el añadido de una lámina asfáltica para la caída de las lluvias, detalla Economist Jurist.

Ante la actuación del vecino, la junta de propietarios le demandó con la exigencia de reponer el patio al estado originario. En primera instancia, la Justicia falló a favor de la comunidad pero solo parcialmente, ya que permitía al propietario mantener la estructura. La comunidad reclamó y ahora ha sido la Audiencia Provincial de Granada la que le ha dado totalmente la razón.